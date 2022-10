Gsk | con vaccino anti-virus sinciziale per anziani -94% malattia grave

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - Ilsperimentale contro ilrespiratorio(Rvs) perdi Gsk mostra una riduzione del 94,1% dellae un'efficacia complessiva dell'82,6%. Sono questi alcuni risultati dello studio di fase III sul candidatoRsvPreF3 OA per adulti di età pari o superiore ai 60 anni, annunciati oggi da GlaxoSmithKline e che verranno presentati alla IDWeek 2022, principale evento annuale negli Usa sulle malattie infettive. Dallo studio randomizzato, controllato con placebo, in cieco, che ha coinvolto circa 25mila partecipdi 17 Paesi - riferisce l'azienda britannica in una nota - emerge che nei partecipcon comorbidità preesistenti, come condizioni ...