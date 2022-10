Greta e il nucleare | perché il global warming c' è | certo | però d' inverno va a sapere

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Invito a riflettere seriamente sulla situazione in cui si trova l’Europa. Vladimir Vladimirovic non venderà nemmeno un accendisigari, ma manco di quelli mini, a chi metterà il price cap. Gazprom assicura e minaccia l’Unione europea che non sopravviverà all’. Hai detto cotica.Thunberg invita la decrescita felice ad attaccarsi intanto alsenza troppe storie, poiché il riscaldamentoe il quale c’è,che c’è, e ci mancherebbe che non ci fosse,d’va a. Quanto a Ilary Blasi, che conosce precisamente soltanto l’ora, Francesco Totti ha rubato pure i moon boot.

Leggi anche Trump pronto a sfrattare Biden: basta con Europa e bombe Trattative di pace: Putin apre a Biden sui colloqui ma Zelensky blocca tuttoThunberg, l'apertura dell'attivista ...: "Non spegnere il" Germania, la sottosegretaria Brantner: "Il fondo da 200 miliardi Non è una fuga in avanti. Ora troveremo soluzioni europee, ma il tetto non scoraggiai consumi" ...Hai detto cotica. Greta Thunberg invita la decrescita felice ad attaccarsi intanto al nucleare senza troppe storie, poiché il riscaldamento globale il quale c’è, certo che c’è, e ci mancherebbe che ...Sandro Iacometti 13 ottobre 2022 Parafrasando un celebre motto di Ronald Reagan si potrebbe dire che chi da ragazzo non è ambientalista è senza cuore, chi lo resta da adulto è senza testa. Ecco, forse ...