Grande Fratello Vip | scontri nella casa e la crisi di Pamela Prati | le anticipazioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ottavo appuntamento con ilVip. Ecco ledella serata; scontro tutto al femminilepiù spiata d’Italia: Carolina Marconi e Cristina Quaranta vs Wilma Goich e Patrizia Rossetti. E ancora, ladi: la show girl, dopo aver discusso della sua chiacchierata storia con Mark Caltagirone ha avuto unae non sono mancate le reazioni dei concorrenti dellaVip, ledell’ottavo appuntamento Photo Credits: MediasetLedella nuova puntata delVip, in prima visione su Canale 5. Stasera, giovedì 13 ...