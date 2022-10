Gran Galà del calcio | Theo Hernandez | Luis Alberto e Pellegrini in lizza per il miglior gol

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Con 50.309 voti, si è chiuso il sondaggio di “Vota il Gol” legato al “delAIC presented by Hublot e Bancomat Spa” e chiamato a decretare il gol più bello della stagione 2021-22 sia al maschile che al femminile. 10 sono i gol inal maschile e 9 al femminile, selezionati tutti dalla redazione sportiva della Rivista Undici e adesso ne sono rimasti in shortlist soltanto sei.Hernández,i calciatori che si contenderanno il riconoscimento al maschile; Rosucci, Bonetti e Tucceri Cimini le candidate al femminile. Le premiazioni, come per tutte le altre categorie, avverranno nella serata della 10ª edizione del “delAIC presented by Hublot e ...