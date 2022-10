Gran Galà del calcio | i candidati per il miglior gol dell’anno

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Chiuse le votazioni deldelper ilgol: isono Theo Hernandez, Luis Alberto e Lorenzo Pellegrini Si sono chiuse le votazioni per ilgol, premio che verrà assegnato il 17 ottobre aldel, organizzato dall’AIC, Associazione Italiana Calciatori. I finalisti, per la categoria maschile, sono: Theo Hernandez, Luis Alberto e Lorenzo Pellegrini. Per quella femminile ci sono: Martina Rosucci, Tatiana Bonetti e Linda Tucceri Cimini. L'articolo proviene daNews 24.

