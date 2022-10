Governo | si sblocca La Russa al Senato Nodo vicepremier ancora da sciogliere

Il Riformista

... Berlusconi aveva detto: non possiamo accettare veti, criticando apertamente il metodo per la composizione della squadra di. Poi l'impasse sie , alla seconda chiama, lo stesso ...... ha dichiarato Calderoli ai cronisti che, in Transatlantico, che gli chiedevano del passo di lato in favore dell'esponente di Fratelli d'Italia ed ex ministro della difesa nelBerlusconi IV. ... Governo Meloni, Salvini cede e ‘sblocca’ Giorgetti all’Economia: rebus presidenza del Sen... Se il governo francese non si affretta a presentare i progetti e avviare la fase operativa, rischia di perdere i fondi comunitari per la tratta nazionale della nuova ferrovia Torino-Lione. Ma Parigi s ...La Lega chiede anche il Viminale e Infrastrutture, Tajani al Mise, Crosetto o Massolo agli Esteri Il centrodestra avanza a piccoli passi verso il governo. Il premier in pectore Giorgia Meloni è fiduci ...