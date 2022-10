Governo | nasce oggi la diciannovesima legislatura

(Di giovedì 13 ottobre 2022), 13 Ottobre 2022, sarà un giorno importantissimo per il nostro paese. A Roma infatti è stato convocato il Parlamento per l’assegnazione dei vari seggi del nuovodi centro-destra. Con il suo numero ridotto (400 deputati e 200 senatori), la maggioranza appartiene tutta al movimento polito vincitore delle ultime elezioni, con 237 seggi alla Camera e 115 al Senato. La riunione inizierà alle 10:30, presieduta da Liliana Segre. Elezioni dei presidenti alla Camera L’assemblea avrà inizio con la formazione di un nuovo ufficio provvisorio di presidenza, seguito dall’elezioni provvisorie per i nuovi deputati subentranti. Dopo di ciò, si passerà alla nomina del nuovo Presidente della Camera, titolo attualmente detenuto ancora da Roberto Fico. Ciò avverrà tramite scrutino segreto, con il passaggio avente la maggioranza dei due terzi dei votanti, ...

