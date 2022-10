Governo | Giorgetti | “Se Lega mi vuole al Mef e mi ci mandano | io ci vado”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Se lail Mef e mi manda lì, io ci…”. Lo ha detto Giancarlolasciando la riunione del gruppo dellaa Montecitorio., ha fatto sapere una nota della, ha rimesso a Salvini la decisione per un eventuale incarico nel futurodi centrodestra. Più facile che il Southampton vinca la premier o che lei vada al Mef? “Ma il Southampton non è quotato”, aveva scherzato questa mattina, tifoso della squadra inglese, interpellato dai cronisti a Montecitorio. Lei quindi è quotato? “Eh…”, aveva sospirato il leghista prima di entrare in ascensore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.