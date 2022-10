Gli auguri per il primo giorno del nuovo Parlamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Hegel lo chiamava “il porticato tra lo Stato e la società civile”. Ancora non è “il Palazzo“, il luogo chiuso del potere politico, ma non è neanche più la piazza, il luogo del mercato, del più confuso e rissoso vociare. Viene in mente il porticato di Palazzo della Ragione, a Padova, su Piazza delle Erbe, ma in Italia gli esempi sarebbero tanti. Il porticato – il– dove si compie il grande miracolo della rappresentanza: si entra perché si è eletti in un partito tra gli altri e da un gruppo di elettori tra gli altri, ma si lascia tutto fuori, e ci si trasforma in rappresentanti di tutti. Rappresentanti della Nazione, dice con tono solenne la Costituzione. Non più mandatari di una specifica fazione, non più rappresentanti di categoria, ma vincolati soltanto a quanto in coscienza si riterrà il bene dell’intera Nazione. “Ogni membro del ...