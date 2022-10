Gli alimenti giusti prima e dopo l’allenamento

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Probabilmente, avrete sentito opinioni anche parecchio controverse rispetto al tema dell’alimentazione pre e post allenamento, ma in realtà è molto importante cercare di fare chiarezza, per non ritrovarsi senza energie durante l’attività fisica, ma anche per non appesantirsi inutilmente, rischiando di non essere al massimo durante gli sforzi richiesti dallo sport. Allo stesso modo, sapere qualipossano essere i più utili da consumarepuò aiutare a moltiplicare l’effetto positivo sul metabolismo, garantendo risultati migliori invece di rischiare di vanificarli. Ecco quindi qualche consiglio di base che potreste seguire se siete in dubbio sull’argomento. Tenete presente, ovviamente, che diversi sport possono richiedere un’alimentazione differente, e che si dovrebbe tenere conto anche dell’intensità ...