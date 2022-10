Giovedi 13 Ottobre 2022 Sky Cinema | Money Monster - L' altra faccia del denaro

(Di giovedì 13 ottobre 2022)- L'delJodie Foster dirige George Clooney e Julia Roberts in un thriller sul mondo della finanza. Durante il suo show, un conduttore televisivo viene preso in ostaggio da un investitore deluso (SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Captain FantasticMiglior regia a Cannes (Un Certain Regard) per Matt Ross. Un padre ribelle (Viggo Mortensen) cresce i figli nella foresta, ma e' costretto a fare i conti con la societa' dei consumi (SKYDUE HD ore 21.15/canale 302)Il matrimonio del mio migliore amicoScatenata commedia romantica con Julia Roberts e Cameron Diaz rivali in...

Domani

Prima Lettura Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni Ef 1,1 - 10 Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Èfeso credenti in Cristo Gesù: grazia a voi e pace da ...Se n'è parlato anche durante la puntata di 'Stasera Italia' andata in onda il 12su Rete4. In studio c'era anche Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia' che ha fatto la sua profezia ... Cosa succede giovedì 13 ottobre in parlamento Imma Tataranni Sostituto Procuratore la trama della puntata stasera giovedì 13 ottobre 2022 la prossima puntata quando la programmazione ...Santagostino, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, a Roma arriva il camper della salute : dall 11 al 15 ottobre un ricco calendario di appuntamenti in giro per la città e ...