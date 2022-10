Giovani | in aumento del 75% i tentativi di suicidio | Michele Ribolsi Fimp | ' Rompere l' isolamento ascoltandoli | attenti ai social'

RaiNews

Nella società attuale questa dimensione si è persa completamente; fermo restando che la pandemia sicuramente ha dato un grosso contributo all'dei disturbi psichici, perché evidentemente ha ...... come conduttrici d'azienda e più che raddoppiate, soprattutto grazie all'impegno delle più,... Parallelamente, negli ultimi anni, si va consolidando la tendenza indelle iscritte alla ... Giovani, per 4 su 10 il futuro sarà peggiore a causa della pandemia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...