Gianluca Grignani torna live a Milano il 16 ottobre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Domenica 16sarà in concerto al Fabrique dicon La fabbrica di plastica and only the best, lo specialededicato all`omonimo album del 1996, dalle sonorità rock e internazionali, in cui il cantautore milanese affrontava tematiche, ancora oggi attuali, legate alla cultura e alla società."Ricordo che quando più di 25 anni fa finimmo di registrare il disco, la notte lo riascoltai nel buio dello studio, in cui erano accese solo le luci delle macchine, un bellissimo spettacolo a vedersi. Considerata la natura dell`album, dentro di me ero convinto che non avrei fatto più questo lavoro - ricorda- Alla fine ha prevalso l`istinto. Ero pronto all`inevitabile, ma la gente ha deciso per me. Questo disco è per la gente, perché ...

