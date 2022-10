Giallo La Russa | Forza Italia non vota | chi lo ha eletto?

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Se l’obiettivo era eleggere un presidente del Senato di centrodestra, segnatamente Ignazio La, l’obiettivo è stato senz’altro raggiunto. Se l’idea era anche quella di inviare al Paese un segnale di compattezza, beh… siamo al mezzo disastro. Il motivo è semplice: Laaveva bisogno di 104 voti per essere. In teoria il centrodestra aveva tutti i numeri per eleggerlo senza paturnie d’animo. La matematica non è un’opinione. Fratelli d’può contare su 66 senatori, la Lega su 29,su 18 e Noi Moderati su 2. Somma: 115, ben più dei voti richiesti. Solo che durante la chiama a Palazzo Madama, i senatori dinon hanno risposto. Tradotto: non hanno partecipato al voto. Si tratta di 14 senatori, esclusi dunque solo ...