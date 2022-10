ilGiornale.it

Attualmente, però, Pamela Prati si trova nella casa del Grande fratelloe potrebbe rimanerci per altri sei mesi (il programma dovrebbe terminare a aprile 2023). Così gli avvocati della ...Pessima notizia per i concorrenti: il GFha deciso così L'avventura dei concorrenti del GF... Per i vipponi non è stato un inizio semplicissimo e, qualche ora fa, una nuovosi è ... Gf Vip, tegola su Pamela Prati: pignoramento in corso. L'ufficiale giudiziario nella casa La showgirl ha perso una causa civile intentata anni fa contro una palestra di Roma e ora dovrà risarcire i titolari delle spese legali sostenute ...GF Vip, pessima notizia per i concorrenti del reality show: la drastica decisione della produzione è arrivata nelle scorse ore.