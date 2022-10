GF Vip | Marco Bellavia | “Dovevo sposare Paola Barale | poi arrivò Gianni Sperti”

...poi, prosegue con dichiarazioni sempre più tranchant, allusive anche all'uscita di scena di Giovanni Ciacci dal Grande Fratello7 dovuta al casoBellavia: ' io, Tommy e la De Lellis siamo ...Vedi Anche Grande Fratello, Orietta Berti parla del caso Bellavia e di Pamela Prati: 'La storia ...voluto manifestare attraverso i social la loro vicinanza al concorrente con disturbi mentali...Al Grande Fratello Vip, non c’è pace per i concorrenti. Carolina Marconi è stata insultata da una donna che si è recata fuori dalla casa con un megafono. In questa edizione del Grande Fratello Vip, no ...Giulia Salemi si scaglia contro Giovanni Ciacci, in un intervento extra-Grande fratello vip 7: il riferimento é anche al caso Marco Bellavia ...