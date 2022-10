GF Vip | lite tra Edoardo e Antonino dopo il massaggio di Antonella

Leggi su novella2000

(Di giovedì 13 ottobre 2022) LatraDonnamaria eSpinalbese Ildella discordia ha avuto dei risvolti durante la serata al GF Vip. Ebbene sì, perché il gesto diFiordelisi adSpinalbese ha stizzito non pocoDonnamaria, il quale poi si è ritrovato in giardino a confrontarsi con l’hairstylist. Come vedremo dal faccia L'articolo proviene da Novella 2000.