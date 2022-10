Gf Vip | le lacrime di Luca e la sorpresa di mamma Rita | ' Hai pianto tanto nella vita | ora basta'

Quale futuro per Gegia Luca Salatino e la depressione Luca ha alle spalle un passato difficile che ha raccontato all'interno della casa del Grande Fratello. Il 'coatto romano', in realtà è solo ...Solo mia madre c'era al mio fianco " ha raccontato tra le. L'ex tronista, però, è poi ... prima di scoprire la sorpresa che gli autori del GFhanno organizzato per lui. Luca e l'incontro ...Emozioni forti per Luca Salatino, che durante l'ottava puntata del "Grande Fratello Vip" ha scavato nel suo passato tra dolori, difficoltà e depressione, per poi ricevere la bellissima sorpresa di ...Grande Fratello Vip, sorpresa per Luca Salatino: la mamma Rita nel corso dell'ottava puntata del reality show. Il Video Mediaset ...