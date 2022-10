GF Vip | il biglietto di ritorno era di uno dei 4 eliminati? Aperti i bussolotti

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In queste ore, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto il compito di aprire irelativi aldidei quattro vipponifino ad ora. Dato che loro non hanno avuto la possibilità di farlo a loro tempo, in quanto usciti in modalità poco convenzionali, lo hanno fatto Attilio, Carolina e Alberto. Vediamo, dunque, se uno dei quattroavrebbe avuto la possibilità di tornare in casa. Ecco cosa c’era neidei quattrodel GF Vip I concorrenti del GF Vip si sono riuniti in salotto per aprire irelativi aldidei quattro concorrenti che sono usciti in precedenza. Il primo ad essere aperto è stato quello di Marco Bellavia. ...