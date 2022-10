GF Vip 7 | ottava puntata in diretta – Luca incontra la madre Rita

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 13 ottobre 2022)Salatino - GFVIPper il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: laminuto per minuto dell’21.45: Breve anteprima. 21.48: “Cuore e batticuori, questa sera all’unisono, tutti insieme, batteremo insieme“. Signorini dà il via all’. Saluta il pubblico in studio, i telespettatori, Sonia e Orietta. “Ho bruciato la frizione della macchina“, svela la Berti, che ha perso anche il telefono (per fortuna ritrovato dal capotreno). Alfonso dà poi un abbraccio a Giulia Salemi perché “a ...