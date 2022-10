Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria deluso da Antonella Fiordelisi | “Pensavo fosse un altro tipo di persona”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 13 ottobre 2022)nelle ultime ore ha fatto letteralmente uscire fuori dai gangheri. Il motivo? Sembrerebbe che al volto di Forum non sia andato affatto giù il massaggio che l’influencer ha fatto ad Antonino Spinalbese. Non solo, a far arrabbiare Edo anche la scelta della Vippona di giocare al gioco della bottiglia.e amareggiato,si è lasciato andare a uno sfogo con Luca Salatino e Carolina Marconi: Ho sbagliato valutazione. Non è bello cheva a fare i massaggi al cul* ad Antonino, fa il gioco della bottiglia e non gliene frega un ca**o se si va a baciare con la gente. Non ci siamo proprio. Non siamo fidanzati, ma visto che abbiamo qualcosa per me sarebbe rispettoso non farlo. Prima di andare ...