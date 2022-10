Gb | Camilla potrebbe non ricevere corona con diamante conteso

Nell'incoronazione solenne di re Carlo III e della regina consortedel 6 maggio prossimo quest'ultimanon ricevere la corona tradizionale realizzata per la regina Madre nel 1937 al fine di evitare uno scontro diplomatico con l'India. Come si legge ......di Londra scrivono che il problemaessere risolto in due maniere: togliendo il diamante dalla corona appartenuta alla regina madre; oppure usando un'altra corona per incoronare. ...(ANSA) - LONDRA, 13 OTT - Nell'incoronazione solenne di re Carlo III e della regina consorte Camilla del 6 maggio prossimo quest'ultima potrebbe non ricevere la corona tradizionale realizzata per la ...A febbraio scorso, la defunta Regina Elisabetta II annunciò il suo desiderio che l'allora Duchessa di Cornovaglia fosse nominata Regina Consorte una volta che il Principe Carlo, ora Re Carlo III, aves ...