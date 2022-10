Gas | Francia | inaccettabile che gli Usa facciano utili sulle forniture all’Europa

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il ministro dell’Economia Le Maire: «La guerra in Ucraina non deve sfociare in una dominazione economica americana e in un indebolimento dell’Ue»

In pratica, questomolecolare emette radiazioni che hanno 'lunghezze d'onda' millimetriche. ... gestita congiuntamente da Germania,e Spagna, e situata su un altopiano nelle Alpi francesi. ...MILANO - Laha cominciato questa mattina per la prima volta ad avviare direttamenteverso la Germania , una tappa della "solidarietà energetica europea" per superare il calo dei flussi dalla Russia. ...L'aumento dei prezzi dell'ellettricità e del gas fa correre un "rischio maggiore" all'industria francese e causerà un taglio della produzione industriale del 10% nel quarto trimestre 2022: è quanto ri ...(ANSAmed) - PARIGI, 13 OTT - La Francia ha cominciato questa mattina per la prima volta ad avviare direttamente gas verso la Germania, una tappa della "solidarietà energetica europea" per superare il ...