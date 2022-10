Adnkronos

, infatti, è entrato sul palco per una, tenendo una bottiglia finta in mano per romperla sulla testa di Salmo che poi gli ha dedicato " con una punta di ironia - i versi di "Il rap nel mio ...Le suealla Bobo Tv, su Twitch, insieme ai suoi amici Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola ... Ospite del programma condotto da"Muschio Selvaggio", aveva espresso un giudizio "colorito" ... Gag Fedez-Suraci per consegna Power Hits Estate 2022 (Adnkronos) - Una consegna che si trasforma in gag tra Fedez e Lorenzo Suraci in diretta su Rtl 102.5. Oggi il rapper era ospite del programma 'The Flight', quando in apertura è arrivato in studio anc ...Dopo le liti, gli scontri per Olbia, la cena a Milano e la gag a San Siro, Fedez e Salmo si ritrovano a suonare musica punk in uno studio: in arrivo ...