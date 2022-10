Futuro Mbappé | cambia tutto | la decisione del Real Madrid

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Adesso è ila non essere più interessato a Kylian. Secondo quanto riportato dal Chiringuito, nonostante la rottura tra il francese e il Psg, i Blancos non si faranno avanti per prelevare la stella dei parigini.Psg Dopo averlo corteggiato e voluto fortemente per due estati,la scosra primavere ha deciso di firmare il rinnovo con il Psg e questa, evidentemente, non è stata digerita da Florentino Perez. Stavolta, dunque, è il numero uno dela fare un passo indietro. Alessio Nicolosi