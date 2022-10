Furto “sacrilego” a Torre Annunziata | si alza per prendere la comunione | fedele le ruba la borsa

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sidalle panche della chiesa per ricevere la: quando torna a sedersi non trova più la. E’ ilche è avvenuto a, nella basilica della Madonna della Neve, ai danni di un’anziana di 85 anni., leno lamentre fa lain chiesa A denunciare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Sulindagano i carabinieri. Il danno è in corso di quantificazione: in base a una primissima stima, potrebbe anche superare i 20mila euro. Ma il valore affettivo è enorme. I banditi, ...questa notte - scrive il parroco - hanno rubato in parrocchia sradicando la porta blindata e asportando dal muro la cassaforte con i doni votivi in oro di San Rocco e alcuni calici. ... Furto “sacrilego” in provincia di Napoli: si alza per prendere la comunione, fedele le ruba la borsa Hanno rubato oggetti d'oro votivi, alcuni calici e denaro contante i ladri che nella notte fra sabato e domenica sono entrati nella chiesa di San Rocco a San Giovanni Teatino. Il valore della refurtiv ...Hanno rubato oggetti d'oro votivi, alcuni calici e denaro contante i ladri che nella notte fra sabato e domenica sono entrati nella chiesa di San Rocco a San Giovanni Teatino (Chieti). (ANSA) ...