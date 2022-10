Fumata nera alla Camera Domani il quarto voto per l’elezione del presidente

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 13 ottobre 2022), oggi, non sono bastate quattro votazioni per eleggere il, perché non è stato ancora chiuso l’accordo tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I leader di Fratelli d’Italia e Lega si sono incontrati, nel pomeriggio, in vista delscrutinio, che si svolgeràa Montecitorio a partire dalle 10.30, votazione in cui il centrodestra punta a incassare il successore di Roberto Fico. Non c’è ancora l’accordo sulla presidenza della. Nuovo incontro nel pomeriggio tra Meloni e Salvini. In pole c’è Lorenzo Fontana L’intesa prevede che la carica vadaLega e nel partito, nelle ultime ore, scendono le quotazioni di Riccardo Molinari mentre salgono quelle del vice di Salvini, il veneto Lorenzo Fontana (nella foto). Nell’Aula della ...