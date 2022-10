Fumata bianca per il presidente del Senato Annuncio di Calderoli | “Passo indietro”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ignazio La Russa sarà il ventunesimodeldalla nascita della Repubblica italiana. Dopo ventiquattro ore di intense trattative le forze del centrodestra hanno trovato l'accordo sull'esponente di punta di Fratelli d'Italia. L'è stato dato da Robertodella Lega, in corsa fino all'ultimo per la presidenza di Palazzo Madama: “C'è l'accordo sul nome di La Russa. Faccio volentieri undi lato, a favore di Ignazio, per il bene del Paese”. Le parole del leghista sono pronunciate avendo accanto Matteo Salvini, che parla di “gioco di squadra” e poi spiega la scelta: “Oggi il centrodestra darà mostra di compattezza, lealtà e unità.è un grande ma se c'è undi lato lo facciamo”. Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei ...

vivoperlei.calciomercato.com

... visti i numeri ottenuti nei risultati delle Elezioni ( 237 seggi Centrodestra alla Camera, contro i 85 del Pd - Csx, 52 M5s, 21 Terzo Polo ), è presumibile che la "" per il nuovo ...Storicamente la '' arriva prima al Senato e poi alla Camera, spesso il giorno dopo. La votazione è segreta e per schede, e verranno usati i classici 'catafalchi' per garantirne la ... Blog: Juve: fumata bianca, habemus allenatorem (Ep. XIII) Rinnovo Leao - Secondo quanto riportato negli ultimi giorni, il Milan sarebbe pronto a spingere il piede sull'acceleratore per cercare di convincere Leao ...Nessun problema per una nuova firma: la voglia delle parti di andare avanti insieme è reciproca. Presto la fumata bianca ...