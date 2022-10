Frittata di zucca e patate | io la cuocio nel forno | è dietetica ma tanto gustosa | Solo 200 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 13 ottobre 2022)dialma200Siete a dieta ma non volete rinunciare a cucinare un piatto gustoso? Ecco la ricetta per preparare una buonissimaa base di, contiene sol200 calorie.dial: Ingredienti: 200 grammi di30 grammi di pane grattugiato 30 grammi di formaggio pecorino grattugiato 15 ml di olio extravergine di oliva 4 uova intere 2Una cipolla Qualche rametto di rosmarino fresco Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di pepe nero. Le dosi indicate sono per quattro ...