Franco Mussida | ex chitarra della PFM | a Roma per il suo nuovo album di Ultra - Prog - Pop il ' Pianeta della Musica'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) IÒTU è un bambino il cui nome è espressione di due forze: quella di un 'IO' egoico, asociale, che rivendica uno spazio tutto per sé, e quella di un 'Tu' altruista che, al contrario, vorrebbe donarsi ...

La band è da far tremare le vene ai polsi: Mauro Pagani (flauto, ottavino, violino, cori), Flavio Premoli (tastiere e voce),(chitarre, mandoloncello, voce), Giorgio Piazza (basso, ...Lo ha confessato, indimenticato chitarrista della PFM, nel contesto del progetto discografico "Il pianeta della musica e il viaggio di Iòtu", in uscita venerdì 7 ottobre. "Se devo ...Torna Franco Mussida, domani 14 ottobre alla Feltrinelli di via Appia a Roma alle 18.30, e lo fa con un album di 13 canzoni "che può anche sembrare un libro sonoro". Un ...Milano – «I politici sono oggi delle persone che hanno davanti delle sfide giganti: devono provare a governare scegliendo il ...