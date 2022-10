Francia | lo sciopero delle raffinerie ci dice che la lotta paga ancora

(Di giovedì 13 ottobre 2022) di Diego Possamai Il 27 settembre il segretario della Confédération Générale du Travail (CGT, secondo sindacato per numero di iscritti in) Philippe Martinez ha lanciato unogenerale dei lavoratori salariatiappartenenti al gruppo TotalEnergies. Il motivo? La legittima richiesta di un innalzamento dei salari del 10% per adeguarli all’inflazione e al carovita che sta colpendo non solo il paese ma l’intero continente, a fronte di un extraprofitto ottenuto dall’azienda energetica che ha visto raddoppiare il suo utile netto nel secondo quadrimestre del 2022, grazie all’aumento dei prezzi di gas liquido e petrolio a seguito della guerra. Mercoledì, 6su 7 risultavano in stand-by e il governo ha minacciato a più riprese di voler precettare gli scioperanti, i quali ...

