... è quanto riferito dal ministro francese dell'Economia, Bruno le, citando una stima di France Industrie. Oltralpe, circa 350 aziende in difficoltà hanno richiesto un aiuto al ministero dell'......bonus equivalente a un mese di stipendio per fermare gli scioperi nelle sue raffinerie in... oggi e' intervenuto anche il ministro francese dell'Economia Lead esortare l'aumento dei ... Francia: Le Maire, produzione industriale calerà del 10% L'aumento dei prezzi dell'ellettricità e del gas fa correre un "rischio maggiore" all'industria francese e causerà un taglio della produzione industriale del 10% nel quarto trimestre 2022: è quanto ri ...Non si fermano le proteste sindacali all'interno delle compagnie energetiche. Il governo precetta i lavoratori in un impianto, ma i disagi alle pompe restano ...