Francia | emergenza carburanti | sciopero generale il 18 ottobre - Esteri - quotidiano net

Perché inmanca la benzina Video :, prosegue sciopero delle raffinerie, caos ai distributori...aiuto in caso di bisogno e senza aspettare i risultati delle trattative in corso a livello di Consiglio europeo sull'energetica. Con la Germania che potrebbe mandare elettricità in, ...I paradossi della crisi: Parigi ha esportato energia per anni, ma ora metà dei suoi reattori nucleari sono fermi per manutenzione. Mentre Berlino, ...Il portavoce del governo francese, Olivier Véran, prevede un miglioramento molto netto nei prossimi giorni della crisi legata alle riserve di carburante nelle stazioni di benzina del Paese, dopo le pr ...