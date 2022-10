Francesca Archibugi | Il ' Colibrì' l' ho sentito mio

Dopo il successo in sala come co - sceneggiatrice di Siccità di Paolo Virzì,torna in veste di regista e inaugura la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma con il suo nuovo lavoro: Il Colibrì. Tratto dal romanzo omonimo premio Strega 2020 ...Il primo titolo in programma sarà Il colibrì di, che ha aperto la diciassettesima edizione della Festa, tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, premio Strega 2020. La regista sarà ...