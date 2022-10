Fotografare teschi a raggi X come atto di interrogazione spirituale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Pittore, fotografo e scultore, Alexander de Cadenet è un artista che riesce a farsi ispirare da qualunque cosa, perfino dall’amore di Donald Trump per i cheeseburger. Nella sua serie di sculture in argento placcate in oro “Life-Burger”, infatti, è incluso anche un pezzo che rappresenta l’ex presidente degli Stati Uniti mentre cavalca un orso bruno posizionato in cima a un panino. Non farcito con carne, formaggio e pomodoro, ma di automobili lussuose e jet privati. La scultura, alta quasi 18 centimetri, è stata comprata da un ricco uomo d’affari britannico, che ha strappato un assegno da 31.000 sterline pur di averla. Un’opera satirica che ha attaccato l’avidità, gli eccessi e l’abuso di potere di uno dei presidenti più controversi della storia americana. Ma l’arte di Alexander de Cadenet non si limita ai “Life-Burger”. Le sua specialità sono i. Ha iniziato nel ...