Formazioni ufficiali Fiorentina Hearts | le scelte dei due tecnici

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ledimatch valido per la quarta giornata della Conference League 2022-23: ledegli allenatori Queste ledi, quarta sfida per i viola nella Conference League 2022-23:(4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Kouame. All. Italiano(4-3-3): Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Devlin, Haring, Grant; Forrest, Humphrys, McKay. All. Neilson L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Ecco ledi Basaksehir - RFS (fischio d'inizio ore 18.45). Basaksehir : Babacan; Caicara, Tekdemir, Touba, Kaldirim; Ozcan, Biglia, Aleksic; Turuc, Okaka, Gurler. RFS : Steinbors; Jatta, ...Commenta per primo Nantes (4 - 3 - 2 - 1): Lafont; Corchia, Girotto, Pallois, Martin; Sissoko, Guessand, Chrivella; Simon, Blas; Mostafa Mohamed. Friburgo (4 - 4 - 2) : Flekken; Kubler, Ginter, ...Formazioni ufficiali Betis-Roma - La Roma deve battere il Betis per sperare nella qualificazione al turno successivo di Europa League ...