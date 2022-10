(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Ildelsi fonda sullee su quelle che sono le risorse più pregiate, i nostri. Vogliamo lavorare in una dimensione di medio e lungo termine, abbiamo bisogno certamente dinel brevissimo, e qui stiamo sviluppando delle academy. Ma abbiamo anche necessità di sviluppare la rete tra le più importanti aziende delproprio per creare l'eccellenza della". Lo ha detto Roberto, ad diper l'Italia, a margine della presentazione, a Roma presso la Luiss Business School, di 'Distretto Italia', il nuovo progetto del Consorzio Elis, di cui guida il turno di presidenza. "Abbiamo bisogno di ingaggiare le scuole nel medio periodo, e quindi ...

Formazione, Tomasi (Autostrade): "Futuro Paese si basa su competenze e giovani" Ma abbiamo anche necessità di sviluppare la rete tra le più importanti aziende del Paese proprio per creare l'eccellenza della formazione". Lo ha detto Roberto Tomasi, ad di Autostrade per l'Italia, a ...Tomasi (Aspi): "Oggi ci troviamo di fronte alla necessità di formare competenze che siano in grado di coprire l'intera catena del valore" ...