Fonti | scudo missilistico europeo aperto anche all' Italia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'alleanza di 14 Paesi che ha deciso di collaborare per creare una sorta di- European Sky Shield - non è altro che "un gruppo di testa" e in futuro ci si aspetta che "altre ...

L'alleanza di 14 Paesi che ha deciso di collaborare per creare una sorta di scudo missilistico europeo - European Sky Shield - non è altro che "un gruppo di testa" e in futuro ci si aspetta che "altre nazioni della Nato" vi partecipino, inclusa "l'Italia". Lo fa sapere un'...della Nato del settimanale tedesco hanno spiegato che la dichiarazione d'intenti consentirà di avviare la pianificazione del progetto. La proposta di Scholz per uno scudo antiaereo europeo ha ...