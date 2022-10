Firenze Metal torna al Viper Theatre per la notte di Halloween | il cast

FirenzeToday

... il 12 ottobre l'appuntamento è con il gruppo melodic deathsvedese Arch Enemy; il 22 ottobre ... che collegano Milano con tutte le principali città italiane come: Ancona, Bologna,, Napoli,...... e Tommy Dali ovvero Tommaso Daliana di 23 anni e originario di, Rudy Zerbi festeggia il ... Arisa ha proposto ad Aaron una percorso musicale ispirato al, da qui quindi la scelta del ... Firenze Metal, al Viper Theatre torna il festival dedicato alla musica metal per Halloween alVolante non si assume alcuna responsabilità sull’esito delle transazioni e sul loro contenuto. Per difenderti dalle truffe, leggi QUI. Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annu ...