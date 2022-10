Fiorentina | lontano dalla Serie A si vola | 5 - 1 agli Hearts

Lasale così a 7 punti nel Girone A di Conference League. Staccati proprio gli scozzesi (terzi, fermi a 3 punti), mentre rimane primo il Baakehir a 10.La Lazio vola in campionato : il 4 - 0 contro lafa sorridere il patron Claudio Lotito che ai microfoni de Il Messaggero ha detto: 'Al di ... non ci poniamo limiti e possiamo arrivareGara senza storia al Franchi, con l'attacco dei viola in grande spolvero: doppietta di Gonzalez, due assist per Kouamè.L'ex attaccante della Fiorentina Baiano analizza il momento del nazionale serbo Luka Jovic, protagonista di un avvio complicato ...