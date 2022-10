Fiorentina | i convocati per l’Hearts | Sottil ancora fuori

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il tecnico dellaVincenzo Italiano ha diramato la lista deiper la partita di domani contro gli Hearts in Conference League Stasera laha diramato iper la sfida di domani contro gli Hearts di Conference League. Out soloalle prese con il proprio infortunio. Presente Quarta dopo i dubbi sorti per le condizioni precarie:? I Viola per #Hearts ??#ForzaViola #Hearts #ACF#UECL pic.twitter.com/3FnVxk89jF — ACF(@acf) October 12, 2022 il tweet. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SS Lazio

... e non poco, molti club europei: la possibilità che i giocatori sudamericani,dalle ... Un'eventualità che potrebbe anche coinvolgere la, che sicuramente perderà Nico Gonzalez e ...... l'obiettivo è tornare nell'elenco deie , se l'andamento della partita lo consentirà, ... per la gara contro ladi sabato 22 ottobre. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 ... Serie A TIM | Fiorentina-Lazio, i convocati biancocelesti Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro gli Hearts in Conference League Stasera la Fiorentina ha diramato i convocati per la sf ...Pochi istanti fa la Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida di domani contro gli Hearts. Out solo Sottil, ancora alle prese con il proprio infortunio. Presente Quarta dopo i dubbi sorti per le ...