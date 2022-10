Fiorentina-Hearts | subito gol di Jovic che porta in avanti i viola VIDEO

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Boom boomin gol nel match di Conference League contro gligrazie a. Da azione di calcio d’angolo Biraghi ha trovato in area l’ex Real Madrid che, di testa, ha battuto il portiere avversario appena al quinto minuto. Ecco ildel gol. SportFace.

... stanbul Baakehir (7) - RFS (2) ,(4) -(3) L' stanbul Baakehir sarà confermato nelle prime due posizioni con una vittoria se l'perderà. 27/10 :- stanbul Baakehir ...1' - Tutto pronto per il calcio d'inizio all'Artemio Franchi di Firenze: comincia la sfida di Conference League tra: streaming e diretta tv La partita tra ...6' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! HA SEGNATO LUKA JOVIC DI TESTA! 5' - Per adesso il numero 12 esce sulle sue gambe. 4' - Gioco fermo per un problema occorso ad ...3' - Kouame! La risposta della Fiorentina! Incornata dell'attaccante ivoriano su cross di Biraghi su punizione, Gordon salva sulla linea! 2' - Partenza al brivido dunque ...