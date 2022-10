Fiorentina-Hearts LIVE | le formazioni ufficiali | confermato Jovic | c'è Barak

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Vincere per dimenticare. Ladi Vincenzo Italiano vuole voltare pagina in fretta dopo la brutta sconfitta per 0-4 contro la Lazio...

Probabili formazioni/ Quote: gran turnover, Conference League Nella nuova Conference League è laa rappresentarci, purtroppo con troppi alti e bassi fino a questo momento ...: streaming e diretta tv La partita traed, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League, si gioca alle 18.45 di stasera allo Stadio ...La Fiorentina stasera affronterà gli Hearts nel quarto turno della fase a gironi di Conference League. I viola, dopo la buonissima vittoria di settimana scorsa, hanno bisogno di una vittoria per ...In vista di Fiorentina-Hearts, ai microfoni di Radio FirenzeViola è stato intervistato Alberto Di Chiara, ex giocatore viola che ha così commentato l’attuale situazione ...