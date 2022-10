Fiorentina-Hearts | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

IL PROGRAMMA Ore 18.45 Apollon - Alkmaar Austria Vienna - Villarreal Basaksehir - RFS Cluj - Slavia Praga Djurgarden - GentPartizan - Colonia Slovan Bratislava - Basilea Ore 21 ...PROBABILI FORMAZIONI: CHI GIOCA STASERA Le probabili formazioni dici parlano della partita per la quarta giornata di Conference League nel gruppo A allo stadio Artemio Franchi. I ...Questa sera alle 18:45 avrà luogo la sfida di Conference League tra Fiorentina ed Hearts. L’incontro sarà trasmesso da Sky Sport e Dazn, ma come di consueto ...In Europa League Giallorossi a Siviglia, i biancocelesti ospitano lo Sturm Graz. In Conference i viola contro Hearts. Napoli da impazzire, l'Inter sfiora l'impresa ...