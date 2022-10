Fiorentina-Hearts | le formazioni ufficiali | Jovi? titolare

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la quarta giornata del gruppo A. Nella gara di andata in Scozia la compagine toscana ha ottenuto la prima vittoria in questa edizione della Conference League con un netto 0-3 grazie alle reti di Mandragora, Kouamé e Jovic. I Viola sono secondi in classifica con quattro punti, a tre lunghezze dal Basaksehir che comanda il girone. Con un risultato positivo questa sera, i gigliati potrebbero avvicinare la qualificazione. L’ultima volta in cui laha disputato una competizione europea, nella stagione 2016/17, è riuscita a superare il girone di Europa League al primo posto. Il percorso, poi, si è interrotto ai sedicesimi contro l’AZ Alkmaar. Questa sera, lavorrà riscattarsi ...