Fiorentina-Hearts | Conference League | probabili formazioni e diretta tv

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sfida fondamentale per la viola di Vincenzo Italiano per coltivare le residue speranze di attaccare il primato del raggruppamento detenuto, fin qui, dai turchi del Basaksehir di Istanbul. I toscani sono attualmente al secondo posto del Girone A delladopo aver conquistato quattro punti (una vittoria, un pareggio e una sconfitta) nel percorso europeo fin qui svolto. L’unica affermazione è arrivata proprio contro gli avversari odierni, sconfitti in Scozia con un netto 3-0. La formazione di Robbie Neilson affronterà la trasferta di Firenze con un obiettivo ben chiaro in mente: strappare almeno un punto che li lascerebbe in scia degli italiani (sono attualmente divisi da un solo punto) per poi giocarsi la qualificazione agli spareggi nelle ultime due sfide del gruppo. Ecco le ultime da...

... Manuel Favia UECL - Basaksehir vs RFS Riga: Calogero Destro UECL - Cluj vs Slavia Praga: Peppe Di Giovanni UECL - Djurgarden vs Gent: Fabrizio Redaelli UECL -vs: Riccardo Gentile ...Servirà una super prestazione dei giallorossi per ottenere i 3 punti al Benito Villamarin: ci riusciranno ore 18:45 Uefa Conference Europa League - Gruppo A 4a Giornata:vsStadio ...E poi c’è la Fiorentina. Il momento della squadra di Vincenzo Italiano ... In Europa, pochi giorni prima, è arrivata un’affermazione importante contro l’Hearts che lascia ben sperare per il passaggio ...Esodo scozzese doveva essere ed esodo sarà. Anzi, a ben vedere è già cominciato. I tifosi degli Hearts sono arrivati a Firenze, almeno in parte, alla… Leggi ...