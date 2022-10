Fiorentina-Hearts 5-1 | Italiano | “Le critiche fanno male perché non c’è memoria”

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo la vittoria per 5-1 della suain Conference League contro l’, il tecnico viola Vincenzoha parlato a Sky Sport. Ecco le sue parole: “Credo che il nostro problema di inizio stagione è stato il gol. Oggi sotto l’aspetto mentale ero curioso di vedere i ragazzi dopo lo 0-4. E mi piace come hanno reagito. Gol su palla inattiva, gol con attaccanti. Oggi è andato tutto bene. Non esistono partite facile, non bisogna sottovalutare nulla, bravi noi a farla diventare semplice. Oggi è stata una giornata positiva, e sono contento per la reazione dei ragazzi. Cosa serve adesso? Serve continuare a lavorare, a credere in quello che si fa. Non dobbiamo snaturarci, oggi lo abbiamo riproposto, dopo 3 giorni non semplice. Avete visto moralmente come siamo usciti dal campo con la Lazio, ma abbiamo reagito con orgoglio. ...