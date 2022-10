Fiorentina | ecco come sarà possibile la qualificazione

Leggi su seriea24

(Di giovedì 13 ottobre 2022)- Importante vittoria in casa degli Hearts per la, che batte gli Scozzesi per 5-1. Dopo un momento davvero buio in casa della, i Viola riescono a ritrovare la vittoria in casa dell’Hearts per 5-1. Ai danni della gara terminata per 1-1 all’andata, i Toscani sono riusciti a rialzarsi. Con una vittoria nella prossima partita in casa contro il Basaksehir, i Viola sarebbero matematicamente qualificati e anzi con uno scarto di 3 gol o più insidierebbero il primo posto in classifica dei turchi. In caso di pareggio contro il Basaksehir ladirebbe addio alla prima posizione del girone e con una vittoria (probabile) degli Hearts in casa contro il RFS, gli scozzesi tornerebbero nuovamente sotto, ma basterebbe solo un punto poi in Lettonia per la ...