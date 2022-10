FIFA 23 Promo Rulebreakers | Dettagli Ufficiali dell’evento dedicato ad Halloween

(Di giovedì 13 ottobre 2022) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha annunciato che l’eventodella popolare modalità23 Ultimate Team avrà inizio venerdi 14 ottobre alle ore 19:00. I Rulebreaker cambiano i loro precedenti stili di gioco e si trasformano in giocatori con caratteristiche diverse con l’aggiornamento di alcune statistiche. Potrai giocare con alcuni dei tuoi giocatori preferiti, creando una formazione diversa come mai prima d’ora. Nuove carte Rulebreaker saranno disponibili in FUT 23 anche tramite sfide creazione rosa e obiettivi.ed il Giorno dei Morti tornano in FUT con Sfide e Obiettivi Creazione Rosa con kit a tema, oggetti per lo stadio e altri premi. Se siete dei fan della popolare modalità23 Ultimate Team e non vi è ancora chiaro il meccanismo della nuova Chemistry vi rimandiamo ...

eSports & Gaming

