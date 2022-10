Fifa 23 Obiettivi BASI SQUADRA | LIGA PORTUGAL

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Scopriamo insieme come completare l’obiettivoche ha come premio finale la carddi Nuno Santos in versione Non scambiab. e quella Giocatore: Abel Ruiz: EREDIVISIE Numero di sfide da completare:4 Scadenza: 20 gennaio Premio finale: 1xNuno Santos Non scambiab. Assistenza L'articolo proviene da FUT Universe.